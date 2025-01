Rogo in azienda agricola in Brianza, grave il titolare

agenzia

Voleva salvare le sue capre, soccorso dai vigili del fuoco

RONCELLO, 25 GEN – Un uomo di 59 anni è rimasto gravemente ferito nell’incendio della sua azienda agricola, oggi pomeriggio a Roncello (Monza), nel tentativo di salvare le sue capre da latte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi, i quali hanno soccorso il 59enne, messo in salvo diversi animali e poi lavorato a lungo per spegnere le fiamme. A quanto emerso il rogo si è innescato, per cause ancora da accertarsi, all’interno della stalla. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA