Rogo in centro a Bolzano, movida ostacola l’arrivo dei pompieri

agenzia

Fiamme spente tempestivamente, nessun ferito

BOLZANO, 26 GIU – La scorsa notte, verso le 23:20, i Vigili del fuoco di Bolzano sono stati chiamati per un incendio in un appartamento in Via Dr. Streiter, in pieno centro storico. Inizialmente è stato difficile per i mezzi di soccorso raggiungere il luogo dell’incendio a causa dell’elevato numero di persone nelle immediate vicinanze nella calda notte estiva. Si tratta infatti di una della zone della movida bolzanina. In ausilio dei pompieri sono così intervenuti i Carabinieri e la Polizia municipale. Arrivati ;;sul posto, è stato constatato che il rogo era partito dalla cucina di un appartamento al primo piano, l’incendio, che fortunatamente non ha causato feriti, è stato spento tempestivamente. Sul posto sono intervenuti anche la Croce Rossa e la Croce Bianca.

