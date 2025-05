++ Rogo in mansarda nel Barese, muoiono fratello e sorella ++

agenzia

In casa trovata lettera che fa pensare ad un suicidio

CASSANO DELLE MURGE, 28 MAG – Fratello e sorella di 33 e 38 anni, sono morti nella tarda serata di ieri nell’incendio della mansarda della loro abitazione nel centro di Cassano delle Murge (Bari). I carabinieri hanno trovato una lettera che induce a pensare che si sia trattato di un gesto volontario. Le vittime avevano un quadro clinico complesso e sarebbero state affette anche da uno stato di depressione. Erano soli in casa quando il rogo è divampato: la madre si trovava in un ospedale di Bari per accudire il marito e padre dei due, ricoverato per problemi di salute. Il nucleo famigliare era seguito dai Servizi sociali.

