Rogo in un ristorante a Monza, due intossicati

agenzia

Bloccati su un balcone, salvati dai vigili del fuoco

MONZA, 23 APR – Due persone sono state trasportate in ospedale per una intossicazione da fumo, dopo essere rimaste bloccate su un balcone sovrastante un ristorante all’interno del quale si è innescato un incendio, questa sera a Monza, in via Lecco. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e ambulanze del 118. All’arrivo delle squadre, le persone all’interno del locale erano già state fatte allontanare. I vigili del fuoco, con l’ausilio di un’autoscala, hanno soccorso due persone rimaste bloccate sul balcone. Il rogo è stato domato.

