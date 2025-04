Rogo in val Venosta sotto controllo, distrutti 100 ettari

agenzia

Il fumo si è ora diradato, 290 vigili del fuoco ancora sul posto

BOLZANO, 11 APR – “L’incendio boschivo è sotto controllo. Tuttavia sono ancora attivi alcuni focolai nelle zone boschive interessate dal rogo”. Lo ha sottolineato l’assessore provinciale alle Foreste Luis Walcher. “Ringrazio tutte le forze di intervento per il loro lavoro nella lotta contro questo maxi incendio”. “Il fumo si è ora diradato”, riferisce Andreas Platter della Stazione forestale di Silandro. “Il terreno devastato dalle fiamme si estende per circa 100 ettari tra i 990 e i 1950 metri di altitudine; sono andati bruciati boschi di querce e pini collinari fino a boschi di abeti rossi di alta montagna e boschi di abeti rossi e larici subalpini”. Attualmente sono in azione 290 vigili del fuoco volontari e sette vigili del fuoco del Corpo permanente che hanno allestito due grandi container per l’acqua di spegnimento per gli elicotteri. Sono in azione anche l’Autorità forestale con i quattro uomini della Stazione forestale di Prato e altrettanti della Stazione forestale di Silandro. Sul posto ci sono anche la Polizia municipale e la Guardia di Finanza con il soccorso aereo e il soccorso alpino.

