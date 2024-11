Rogo nel Casertano, vigili del fuoco a lavoro da oltre 12 ore

agenzia

Vasto incendio all'interno di un capannone industriale

CASERTA, 03 NOV – I Vigili del Fuoco di Caserta sono impegnati da oltre dodici ore nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio che si è sviluppato all’interno di un capannone di un’azienda di servizi logistici, situata nella zona industriale di Gricignano d’Aversa (Caserta). Una grossa colonna di fumo nero ha invaso tutta l’area circostante ed era ben visibile da molti chilometri di distanza. Per domare l’incendio e circoscrivere le fiamme che hanno interessato materiale vario, come alimentari e piccoli elettrodomestici, sul posto stanno lavorando tre squadre provenienti dai distaccamenti di Aversa, Marcianise e Mondragone; a supportarle nelle operazioni di soccorso anche due autobotti ed un’autoscala del Comando di Caserta per lo spegnimento dell’incendio dall’alto. Le operazioni sono ancora in corso, rese complesse e pericolose a causa dei vari crolli della struttura.

