Roia: ‘Mi aspetto che la politica sia il primo fronte etico’

agenzia

'Non devono esserci situazioni di accettazione di zone grigie'

MILANO, 11 APR – “Più che da magistrato, da cittadino io mi aspetto che la politica sia il primo fronte etico e morale di un contrasto istituzionale. Se c’è una cessione, una concessione o situazioni di accettazione di zone di grigio, questo non va assolutamente bene”. Così il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia ha commentato, a margine del Festival internazionale dell’Antimafia, le inchieste relative ad esponenti di partiti politici al centro delle cronache in queste settimane. “Dalla politica deve arrivare, per tutti i cittadini, un messaggio forte che riguarda l’etica, la morale di come si fa politica – ha proseguito – e soprattutto della creazione di anticorpi per evitare infiltrazioni come quelle che sono all’attenzione dei media”. Ritornando sull’argomento dal palco dell’evento Roia ha poi aggiunto che, “col massimo rispetto della politica, gli uomini delle istituzioni devono essere i primi a dare l’esempio, i primi ad operare sul piano dell’etica e della moralità. Dove c’è una zona grigia, un interesse, dobbiamo evitare che venga coltivato ed evitare, allontanare queste zone grigie”.

