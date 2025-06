Roma Capitale contro il caldo con tende Sos, piscine, gite

agenzia

Sindaco: 'Impianti raffrescamento in asili, clima è cambiato'

ROMA, 25 GIU – Aumenta il caldo in città e come evidenziano i dati il 2024 è stato l’anno più caldo dal 1991 e per questo il Campidoglio mette in campo un Piano per “Ridurre l’impatto del caldo nei quartieri di Roma. Dalla strategia di adattamento di Roma ai progetti per il clima” mirato alla prevenzione e alla comunicazione. Gli interventi prevedono cinque tende mobili, con il rafforzamento del lavoro delle unità di strada attraverso l’organizzazione di 8 camper giubilari, l’istituzione di un numero verde 80095774 per chiedere teleassistenza e telecompagnia e impianti di raffreddamento negli asili. Per le persone over 70 sono stati messi a disposizione ingressi gratuiti in 18 piscine comunali; per i minori sono stati finanziati centri estivi organizzati dai Municipi, oltre alle gite a Castel Gandolfo. Iniziative a cui si somma il tradizionale pranzo di Ferragosto che lo scorso anno ha coinvolto circa 2.500 persone e quest’anno arriverà a 3.000. Non solo, a Roma è cresciuta la diffusione di fontanelle pubbliche – sono 3.278 i nasoni – e di Case dell’acqua di Acea, arrivate a 64 di cui 11 realizzate con i fondi del Giubileo.

