Roma, diossine dal rogo a Ponte Mammolo, ordinanza di Gualtieri

agenzia

Vari divieti per l'area, anche pulire filtri dei climatizzatori

ROMA, 31 LUG – Il maxi-incendio di sterpaglie che ha interessato la zona di Ponte Mammolo, alla periferia di Roma, ha sprigionato nell’aria diossine, e il sindaco Roberto Gualtieri ha emesso una ordinanza che dispone alcuni divieti per l’area attorno al rogo. E’ quanto fa sapere il sito del Comune, che fa riferimento ai dati dell’Arpa. Secondo l’agenzia infatti tra il 29 e il 30 luglio il valore rilevato di diossine è di 92 pg/m3, a fronte di una concentrazione di tossicità di circa 0,1 pg/m3. Il dato sul benzo(a)pirene è in corso di analisi, mentre quello sui Pcb indica 2200 pg/m3 a fronte di una forbice di ‘normalità’ tra 3 e 3000. Alla luce di questi dati il Campidoglio ordina il divieto di raccolta per il consumo o la vendita degli alimenti di origine vegetale e animale; il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile; il divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell’area individuata; alla cittadinanza presente o in transito nel raggio di due chilometri dalla zona dell’incendio, si raccomanda di: lavare e pulire accuratamente balconi e davanzali delle abitazioni; lavare bene, prima di consumarla, frutta e verdura coltivata in zona; lavare bene, prima di consumarlo, qualsiasi alimento conservato all’aperto; pulire i filtri, di climatizzatori e raffrescatori, secondo le modalità prescritte dai manuali di uso e funzionamento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA