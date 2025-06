Roma, fino a 900 euro al mese per chi rischia di perdere casa

agenzia

Aiuto a categorie fragili,contributo anche a stanza per studenti

ROMA, 10 GIU – Fino a 900 euro al mese per 5 anni per sostenere chi è in affitto e rischia la precarietà abitativa, per un totale di 3,6 milioni di euro a disposizione a cui si aggiungono altri 1,5 milioni dal Dipartimento Patrimonio. Non solo, a differenza del passato, il Campidoglio pagherà anche una singola stanza, fino a un massimo di 500 euro con canone concordato, che potrebbe essere utile ad esempio agli studenti residenti a Roma e presi in carico dal servizio sociale o altre categorie svantaggiate. E’ passato in Aula Giulio Cesare il nuovo regolamento per il sostegno economico finalizzato al contrasto e al superamento della precarietà e dell’emergenza abitativa. “E’ un passaggio storico – spiega Nella Converti (Pd), prima firmataria della delibera – perchè vogliamo arrivare prima che le persone finiscano per strada. Ci riferiamo a chi vive fragilità sociali ed economiche, dalle donne vittima di violenza, dalle persone lgbtqia+, agli ex detenuti, ai padri e alle madri separati che perdono il diritto all’alloggio. Ci affidiamo al mercato privato ma chiediamo alle persone obbligatoriamente di presentare la domanda Erp (Edilizia residenziale pubblica). Per evitare che le persone, una volta finito il contributo, tornino in emergenza, sarà fondamentale la presa in carico del servizio sociale per uscire dalla precarietà”. La delibera era del 1998 ma non era mai stata riattualizzata e i fondi non venivano ormai più spesi: prima i soldi arrivavano all’affittuario, ora verranno dati direttamente al proprietario.

