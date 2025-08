Roma regge la prova, ‘il metodo Giubileo ha funzionato’

agenzia

Meloni: 'Dato lustro al Paese'.Gualtieri: 'Lavoro straordinario'

ROMA, 03 AGO – L’evento più atteso e poi quello più partecipato. Se i primi giorni del Giubileo dei Giovani fare un bilancio era considerato prematuro, al deflusso di oltre un milione di pellegrini dalla spianata di Tor Vergata il risultato è certo: Roma ha superato la prova. Senza alcun tipo di imprevisto, come viene ripetuto più volte, il ‘metodo Giubileo’ ha funzionato. Ne è convita anche la premier Giorgia Meloni: “Sono state giornate storiche, e siamo fieri del contributo che il Governo ha dato per la buona riuscita dell’evento”, afferma. “Abbiamo fatto squadra e affrontato di volta in volta ogni problema”, ha spiegato il prefetto della Capitale, Lamberto Giannini, dopo aver confermato la partecipazione da record: oltre un milione di ragazzi che nei prossimi giorni “mancheranno” alla città di Roma, come ha osservato monsignor Rino Fisichella. Per il pro-prefetto del dicastero per l’Evangelizzazione è, infatti, “disarmante pensare che questi giovani siano venuti a Roma per pregare”. A esprimere massima soddisfazione per la riuscita dell’evento è stato anche il sindaco di Roma e commissario per il Giubileo 2025 Roberto Gualtieri. “Un successo”, lo ha definito, “un lavoro straordinario” che lascerà un’eredità “grandissima”. “Il fatto che l’Italia e Roma si siano mostrate all’altezza davanti al mondo di un evento così impegnativo, così complesso, credo ci debba tutti riempire di soddisfazione”, ha sottolineato. Per il primo cittadino sono tre i fattori che hanno contribuito a un risultato di questa portata: la programmazione, la collaborazione e l’impegno delle persone che hanno consentito lo svolgimento dell’evento. Dal punto di vista della sicurezza, si tratta poi di un lavoro che è riuscito anche grazie “allo sforzo di 10mila uomini e donne delle forze dell’ordine, del volontariato, della protezione civile”, ha ricordato il questore Roberto Massucci. Positivo anche il bilancio definitivo dell’Ares 118: sono state 1.334 le persone soccorse, solamente 120 sono state trasportate in ospedale.

