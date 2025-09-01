Roma, trovate 10 molotov in secchio per rifiuti al Quarticciolo

agenzia

Indagano i carabinieri, sul posto gli artificieri

ROMA, 01 SET – Dieci bottiglie molotov sono state trovate dai carabinieri in un secchio per i rifiuti al Quarticciolo, quartiere alla periferia di Roma più volte al centro di operazioni antidroga, dove in passato si sono verificate anche tensioni tra pusher e forze dell’ordine e nei giorni scorsi un’aggressione a una troupe televisiva. E’ accaduto intorno alle 13, in via Cerignola, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio dedicato al contrasto di fenomeni di illegalità nella zona. Sul posto i carabinieri della stazione Tor Tre Teste, gli artificieri e la sezione rilievi del Nucleo investigativo. In corso le operazioni di bonifica. Sono state avviate indagini.

