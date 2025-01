Romeo: ‘Dopo insulti in piazza Duomo si rifletta su ius soli’

agenzia

'Questi giovani devono imparare i nostri valori'

MILANO, 02 GEN – “Deve far riflettere seriamente quanto accaduto a Milano in Piazza del Duomo la sera di capodanno, con gruppi di giovani immigrati che hanno dato l’assalto ai nostri monumenti, insultando il nostro Paese, e le nostre forze dell’ordine, sventolando i loro vessilli di Paesi stranieri”. Lo afferma il segretario della Lega lombarda, il senatore Massimiliano Romeo, in una nota. “Deve far riflettere – continua Romeo – chi troppo facilmente vorrebbe accelerare il percorso della cittadinanza, svendendola, per ragazzi come questi, con formulette semplicistiche come lo Ius soli. Quanto accaduto a Milano dimostra l’esatto contrario: questi giovani devono imparare i nostri valori”. “Penso alle parole pronunciate poco prima nel discorso di fine anno dal presidente Mattarella – conclude Romeo – che aveva indicato la parola rispetto come termine dell’anno: questo ci vorrebbe, insegnare ai giovani valori come la gratitudine e il rispetto verso il Paese che li ha accolti”. Sulla vicenda era intervenuto ieri, come ricordato dallo stesso Romeo, anche il segretario nazionale della Lega Matteo Salvini: “Non gli piace il nostro Paese? Che tornino da dove sono venuti. Non abbiamo bisogno di loro” aveva scritto Salvini su X.

