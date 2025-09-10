Romina Power dona a una scuola murales dedicato alla gentilezza

agenzia

Realizzato a Melendugno dall' artista Trek Thunder Kelly

MELENDUGNO, 10 SET – Un murales dedicato alla Gentilezza. E’ quello che questa mattina hanno trovato al rientro a scuola i 700 alunni dell’Istituto comprensivo Rina Durante di Melendugno. Il murales è stato realizzato dall’artista californiano Trek Thunder Kelly su iniziativa di Romina Power, la cantante che da alcuni anni si è trasferita nel comune salentino dove ha ristrutturato una masseria diventata la sua residenza. L’idea del murales è stata della Power che lo scorso luglio, ricevendo la visita in Salento dell’artista californiano gli ha proposto la realizzazione dell’opera all’ingresso del plesso scolastico. Un inno al valore della gentilezza raffigurata con la scritta “Sii Gentile” su una grande onda blu, delle api in volo (Melendugno è città del Miele) accanto ad una paesaggio tipico della campagna salentina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA