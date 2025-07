Ronde anti-maranza a Milano, 9 perquisizioni in Lombardia

agenzia

Indagati nove presunti affiliati al gruppo 'Articolo 52'

MILANO, 09 LUG – Nove perquisizioni sono state eseguite, tra le province di Milano, Pavia, Monza e Brianza e Como, nei confronti di altrettanti cittadini italiani indagati, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere, costituita per realizzare “ronde” punitive nell’ambito di un gruppo denominato ‘Articolo 52’, principalmente nei confronti di cittadini stranieri ritenuti autori di reati, e di istigazione a delinquere. L’indagine, svolta dalla Digos di Milano e dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale Lombardia, è coordinata dalla Procura di Milano. L’indagine, nata dalle risse e dalle ‘azioni’ postate dalla banda su Instagram e dilagate sui social, ha permesso di ricostruire la struttura del gruppo, composto per lo più da persone di estrema destra residenti nell’Hinterland milanese, che si organizzavano tramite chat di messaggistica istantanea. Secondo quanto emerso organizzavano sopralluoghi e pianificavano azioni punitive nei confronti di cittadini di origine straniera definiti “maranza”. Alcuni militanti avevano anche partecipato a presidi contro l’immigrazione e ad uno “indetto dal movimento di estrema destra “Forza Nuova” – precisa la Questura di Milano – contro il degrado e l’immigrazione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA