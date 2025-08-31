Rosa Virtutis trionfa per le strade di S. Barbara a Viterbo

agenzia

La nuova minimacchina disegnata dall'artista Michele Telari

ROMA, 31 AGO – Rosa Virtutis questa sera ha trionfato per le strade del quartiere Viterbese santa Barbara. La nuova minimacchina nata dall’estro dell’artista di fama internazionale Michele Telari ha letteralmente incantato le migliaia di spettatori che si sono assiepati per le strade del popoloso quartiere per ammirare il decimo trasporto. Pur essendo la più giovane delle tre minimacchine Viterbesi, quella di Santa Barbara in pochi anni ha conquistato il cuore degli abitanti del quartiere e dell’intera città. Questa sera a dare il via alla bianca schiera di minifacchini, la sindaca Chiara Frontini, il presidente del sodalizio Massimo Mecarini e il capofacchino Luigi Aspromonte. Presenti anche la vicepresidente del parlamento europeo Antonella Sberna, il consigliere regionale Daniele Sabatini e il presidente della Provincia Alessandro Romoli. Dopo la benedizione impartita dal vescovo Orazio francesco Piazza, la piccola colonna di luce ha attraversato le strade buie del quartiere, accompagnata dagli applausi dei numerosi spettatori.

