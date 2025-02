Rovagnati e l’elicottero caduto in verticale: come sono morti l’imprenditore e i due piloti

la tragedia

Ricostruita la dinamica dell'incidente nel Parmense

Sarebbe precipitato in verticale, dopo un tentativo di decollo non andato a buon fine. Sembra essere questa la dinamica dell’incidente dell’elicottero caduto ieri nel tardo pomeriggio a Castelguelfo di Noceto (Parma) nella tenuta di proprietà della famiglia Rovagnati, a poca distanza, circa duecento metri, dall’eliporto privato. Nell’impatto sono morti l’ad del gruppo, Lorenzo Rovagnati e i due piloti Flavio Massa e Leonardo Italiani, questi ultimi sbalzati all’esterno del velivolo.L’ipotesi è che l’elicottero abbia tentato di salire con una manovra al di sopra del livello della fitta nebbia quando c’è stato un problema, forse un guasto, che ne ha provocato la caduta. Sul luogo dell’incidente stanno proseguendo i rilievi dei Ris e dei carabinieri.