Ruba orologio da 10mila euro da uno spogliatoio, arrestato

Il furto alle Terme di Premia (Vco), aveva colpito anche a Como

VERBANIA, 20 AGO – Un uomo di 45 anni, residente nell’hinterland di Torino, è stato arrestato dai carabinieri nel con l’accusa di avere rubato un orologio di lusso da un armadietto di sicurezza nello spogliatoio delle terme di Premia (Vco). L’orologio ha un valore superiore ai 10 mila euro. L’episodio si è verificato lo scorso luglio. L’uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri grazie anche ai filmati di videosorveglianza, aveva raggiunto la località della Val d’Ossola in auto, muovendosi poi verso la struttura in bicicletta per non lasciare tracce. Dopo aver pagato l’accesso, aveva atteso il momento giusto per forzare il lucchetto dell’armadietto e rubare l’orologio. Pochi giorni dopo, aveva tentato di mettere a segno un colpo analogo in un golf club in provincia di Como, venendo in quel caso scoperto in flagranza dai carabinieri. L’arresto delle scorse ore da parte dei militari della stazione di Premia dà esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Verbania.

