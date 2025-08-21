Rubano auto a invalido, ‘aiuto, mi serve per andare in ospedale’

agenzia

È successo sulla costiera molisana, appello del 55enne ai ladri

CAMPOMARINO, 21 AGO – Rubano una utilitaria a Campomarino Lido ma è di un invalido di Benevento che lancia un appello ai ladri: “restituitemi la macchina. È fondamentale per raggiungere il Gemelli di Roma per i controlli continui a cui devo sottopormi”. L’uomo, 55 anni, pensionato a causa di problemi fisici e portatore di un dispositivo per l’elettrostimolazione del midollo osseo, si ritrova ora senza la vettura, fondamentale per raggiungere la struttura specialistica romana. L’auto, utilizzata dal figlio per raggiungere Campomarino Lido, è stata rubata nella notte tra il 19 e 20 agosto, intorno alle 2 di notte, in un parcheggio del centro rivierasco. Il pensionato, da Benevento dove si trova, impossibilitato ora a raggiungere il Policlinico per controlli all’impianto, chiede ai malviventi la restituzione della Fiat Panda. “Sono un invalido al cento per cento – dichiara all’ANSA – e ora senza l’auto ho molte difficoltà a sottopormi ai controlli sanitari”. Il figlio ha denunciato l’accaduto ai carabinieri che hanno avviato indagini.

