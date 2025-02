Rubano lavagna a scuola e speronano auto carabinieri, arrestati

agenzia

'Colpo' di due ladri romani

ROMA, 12 FEB – Hanno rubato in una scuola e speronato un’auto dei carabinieri, per questo sono stati arrestati. E’ accaduto nella notte in un istituto scolastico in via Fosso dell’Osa. In seguito alla segnalazione di un allarme di furto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di San Vittorino Romano che, a poca distanza, hanno individuato un’auto con a bordo un uomo e una donna. Alla vista della pattuglia, i due hanno tentato di darsi alla fuga andando a scontrarsi frontalmente con il veicolo dei militari ma sono stati entrambi bloccati. Durante un controllo più approfondito, all’interno del veicolo è stata trovata una lavagna multimediale rubata nella scuola. Gli occupanti del veicolo, entrambi romani rispettivamente di 30 e 27 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per furto aggravato. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla polizia locale. Un carabiniere ha riportato una lieve contusione.

