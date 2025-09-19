Rubano orologio a Stefano De Martino, il rapinatore: “Lasciami o ti sparo”

Milano

Il conduttore di "Affari tuoi" è stato derubato con la truffa dello specchietto

“Lasciami o ti sparo”: così ha intimato a Stefano De Martino, il conduttore di Affari Tuoi, uno dei malviventi che con il «trucco dello specchietto» lo ha derubato dell’orologio Patek Philippe, del valore di alcune migliaia di euro, ieri pomeriggio in zona Bocconi a Milano. De Martino era in via Castelbarco ed è prima stato toccato da un scooter allo specchietto. Quando ha sporto la mano per rimetterlo a posto è subentrato un secondo scooter con due uomini in sella che gli hanno sfilato l’orologio. Il conduttore napoletano avrebbe anche cercato di resistere, ma uno dei rapinatori gli avrebbe gridato: «Lasciami o ti sparo» e De Martino avrebbe desistito.

