Rubano ruote di un’auto ma proprietaria li filma, arrestati

Nel Bolognese, entrambi già in libertà con obbligo firma

BOLOGNA, 10 FEB – Una donna residente a Calcara di Crespellano, nel Bolognese, è riuscita a filmare due ladri mentre rubavano le ruote della sua auto parcheggiata in strada. Entrambi sono stati intercettati e arrestati poco dopo dai carabinieri. Tutto è successo l’altra notte: la proprietaria del veicolo si è accorta di un probabile furto in atto e ha iniziato a filmare dalla finestra di casa due individui che, dopo avere armeggiato intorno alla sua vettura, un’Audi A3, si sono allontanati con le ruote. La donna nel frattempo ha avvisato i carabinieri che, già in zona per un servizio notturno di contrasto ai reati predatori, hanno rapidamente individuato i ladri: due 19enni di origine albanese, sorpresi a bordo di un’altra Audi A3, con le mani sporche e nel bagagliaio le quattro ruote appena rubate a Calcara. L’arresto è stato convalidato ma i due sono stati rimessi in libertà, con l’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa dell’udienza che è stata posticipata.

