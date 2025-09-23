Rubano una tartaruga e sassi da spiagge, turisti fermati a Olbia

agenzia

La coppia di Formia è stata multata e rischia sanzioni penali

OLBIA, 23 SET – Avevano nascosto all’interno del bagagliaio dell’auto una tartaruga viva dentro una cassetta di cartone e alcune pietre prelevate dalle spiagge del territorio e custodite dentro una sacchetto della spesa: una coppia di turisti di Formia (Latina) è stata fermata al porto di Olbia mentre era in partenza per Civitavecchia. A scoprire il furto sono stati questa mattina, nello scalo Isola Bianca, gli agenti della Security dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna, che hanno ispezionato l’automobile sulla quale viaggiavano i turisti e allertato i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Sassari, in servizio nella Sezione Operativa Territoriale di Olbia. Per quanto riguarda i sassi, i passeggeri sono stati sanzionati in base alla legge regionale e dovranno pagare una sanzione amministrativa da 500 a 3000 euro, mentre per il furto della tartaruga, che è protetta dalla Convenzione di Washington, andranno incontro a sanzioni penali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA