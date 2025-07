Rubano uno zaino con gioielli per 1,5 milioni di euro, arrestati

agenzia

Il colpo a bordo di un treno alla Stazione Centrale di Milano

MILANO, 19 LUG – Hanno rubato da un treno uno zaino con gioielli e orologi di lusso per un valore di circa un milione e mezzo di euro. Sono però stati visti dagli agenti della Polizia di Stato che hanno arrestato tre algerini di 24, 21 e 20 anni, con precedenti, per furto aggravato. Gli agenti della Squadra di Polizia giudiziaria della Polfer di Milano, durante il monitoraggio dei passeggeri in discesa da un treno, hanno visto tre giovani in una carrozza impossessarsi di uno zaino dalle cappelliere, mettendolo in un trolley vuoto. Poi si sono allontanati e, quando in piazza Luigi di Savoia hanno aperto il trolley, i poliziotti li hanno bloccati. E’ stato rintracciato il derubato, un francese che ha presentato denuncia e al quale gli hanno restituito il bottino.

