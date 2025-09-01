Sabato a Trieste mobilitazione di Global Movement to Gaza

agenzia

Al Molo Audace, messaggi in bottiglia da lanciare in mare

TRIESTE, 01 SET – “In questi giorni decine di barche con centinaia di attivisti di tutto il mondo hanno costituito la Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per rompere l’assedio e portare aiuti umanitari. Sabato 6 settembre dalle 10 alle 12, si terrà Trieste, presso il Molo Audace, una manifestazione a sostegno dell’iniziativa, promossa in Italia dal Global Movement to Gaza”. Ad annunciare l’iniziativa è lo stesso movimento a livello regionale, in un volantino diffuso oggi. “I cittadini del Friuli Venezia Giulia – si legge – sono invitati a partecipare alla manifestazione, portando con loro un messaggio, una piccola bandiera palestinese, un disegno, inseriti in una bottiglia di vetro, da affidare al mare e inviare simbolicamente a Gaza. Questo gesto – viene indicato nel testo – è pensato anche per ricordare un’analoga iniziativa che gli stessi palestinesi avevano avviato nel 2022, in occasione del quindicesimo anniversario dell’assedio israeliano alla Striscia di Gaza, quando giovani attivisti si erano riuniti sulla spiaggia, scrivendo biglietti che esprimevano resilienza e determinazione, poi arrotolati e inseriti in piccole bottiglie, prima di gettarli nel Mar Mediterraneo. I messaggi erano indirizzati a persone di tutto il mondo, con la speranza di attirare l’attenzione sulle difficoltà vissute dagli oltre due milioni di abitanti assediati di Gaza”.

