Sabato da bollino nero sulla rete autostradale Alto Adriatico

agenzia

Traffico intenso ma senza criticità particolari

TRIESTE, 03 AGO – Giornata da bollino nero sulla rete di Autostrade Alto Adriatico. Viene confermata la previsione di ieri: traffico critico sulla A4 in direzione Trieste con code al Lisert e sulla A23 verso Tarvisio (Udine). Incolonnamenti anche all’uscita di Latisana. Code a tratti in corrispondenza dell’allacciamento della A28 in direzione Trieste. E’ record di transiti sulle tratte autostradali della A4 (Venezia-Trieste), A23 (Udine Sud-Palmanova), A34 (Villesse-Gorizia), A28 (Portogruaro-Pordenone-Conegliano), A57 (Tangenziale di Mestre fino al Terraglio). Domani, domenica 4 agosto, sarà contrassegnata da bollino rosso sull’autostrada A4, in direzione Trieste anche per effetto dei primi rientri dei turisti. Il traffico e intenso con una forte presenza di veicoli lungo le autostrade ma non si registrano particolari criticità.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA