Sabotaggio al Comune di Bari, tranciati cavi rete internet

agenzia

Diversi servizi bloccati, in corso attività di ripristino

BARI, 16 GIU – I cavi che servono la rete internet del Comune di Bari sono stati tranciati la scorsa notte da sconosciuti provocando disagi ai servizi interni ed esterni dell’amministrazione. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte della polizia giudiziaria del Comune mentre sono in corso le attività di ripristino che dovrebbero concludersi a breve. A quanto si apprende, i cavi sarebbero stati tranciati con una tronchesi lungo via Cairoli, una delle strade laterali di palazzo di Città. Gli investigatori stanno anche visionando le immagini delle numerose telecamere di videosorveglianza della zona. Dagli effetti dell’azione di sabotaggio non sono stati interessati i servizi comunali che viaggiano su cloud mentre sono disattivati quelli che viaggiano sulla rete intranet.

