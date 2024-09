Sabrina Salerno operata per un tumore al seno: «E’ andato tutto bene»

Malattia

La cantante ha comunicato sui social prima di dover affrontare l'intervento e poi di averlo già superato

«Sto bene, l’operazione è andata bene. Mi dispiace non poter rispondere a tutti, ho anche i social che sono andati in tilt e non vedo più i messaggi. Però vorrei veramente ringraziarvi di cuore tutti». Con questa parole, nell’ultima «storia» di Instagram pubblicata poco prima delle ore 18.00, Sabrina Salerno saluta i suoi seguaci dopo l’operazione per la rimozione di un nodulo al seno, all’ospedale di Treviso.

