Sacbo: ‘Riaperto lo scalo di Orio al Serio’

MILANO, 01 OTT – È stata riaperta alle 19.30 la pista di volo dell’aeroporto di Bergamo, a Orio al Serio. Lo comunica Sacbo, la società di gestione dello scalo bergamasco. Le operazioni sono riprese regolarmente. Lo scalo era stato chiuso a causa della pista danneggiata dallo scoppio, stamattina alle 8, degli pneumatici posteriori di un Boeing della Ryanair in fase di atterraggio. Le operazioni sono riprese regolarmente con l’atterraggio del volo Norwegian in arrivo da Helsinki. La pista di volo- ricorda Sacbo – “è rimasta chiusa dalle 8:00 del mattino perché resa inagibile per una lunghezza di 450 metri dallo scoppio dei quattro pneumatici del carrello posteriore in fase di atterraggio del volo Ryanair FR 846, proveniente da Barcellona El Prat. Nessuna conseguenza per i 161 passeggeri e i membri dell’equipaggio”. I lavori di ripristino della pavimentazione sono stati eseguiti dopo la rimozione dell’aeromobile rimasto fermo in pista, grazie all’intervento di tecnici specializzati con la supervisione del personale Sacbo e dei Vigili del Fuoco. Si è quindi proceduto alla fresatura della pavimentazione ammalorata, all’asfaltatura e al ripristino della segnaletica orizzontale, facendo seguire i test di collaudo della pista che hanno permesso di riprendere le operazioni di volo. “In poco più di sei ore è stato eseguito un lavoro che normalmente richiederebbe un tempo di gran lunga superiore – sottolinea Giovanni Sanga, presidente di Sacbo – Un eccellente lavoro di squadra, iniziato con l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco e il contributo del personale tecnico e operativo di Sacbo, nonché delle ditte specializzate incaricate. Ai passeggeri in attesa, molti dei quali hanno dovuto rinunciare al viaggio, la nostra solidarietà e il ringraziamento per la loro comprensione. Un particolare riconoscimento all’opera di assistenza svolta dal personale delle società di handling in aerostazione. Senso di gratitudine alle Forze dell’Ordine presenti nello scalo e a quanti svolgono il loro lavoro nei servizi aeroportuali”.

