Saccheggiarono stabilimento alimentare, 7 arresti in due regioni

agenzia

Fecero azione eclantante in Fvg. Bloccati in Lombardia e Puglia

TRIESTE, 27 MAG – I Carabinieri della Compagnia di Latisana (Udine), con il supporto dei colleghi delle Compagnie di Abbiategrasso (Milano), Cerignola (Foggia) e Andria (BAT) hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Udine nei confronti di 7 persone ritenuti responsabili di un ingente furto avvenuto nella notte tra il primo e il 2 aprile 2023 in uno stabilimento produttivo/commerciale di Rivignano Teor (Udine), nel corso del quale erano state asportate più di 1.500 cosce di prosciutto affumicato, del valore di oltre 200 mila euro. Si tratta del risultato di una complessa attività di indagine, avviata dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Latisana (Udine) coordinata dalla Procura di Udine, che ha consentito di ricostruire tutte le fasi del furto, accertandone tempistiche e modus operandi. Fondamentali sono state, secondo gli investigatori, i sopralluoghi effettuati e le riprese video acquisite, che hanno portato all’identificazione delle 7 persone indagate. I Carabinieri hanno anche individuato i mezzi adoperati, tra cui tre autoarticolati, con i quali era stata trasportata la merce rubata. Le sette persone sono state portate in carcere.

