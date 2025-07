Sacerdote arrestato per violenza sessuale su minore

agenzia

Fermato dai carabinieri di Reggio Calabria, era stato trasferito

REGGIO CALABRIA, 28 LUG – Un sacerdote è stato arrestato in provincia di Cosenza dai carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria con l’accusa di violenza sessuale ai danni di un minore in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Reggio Calabria. Il religioso è indagato per episodi risalenti al biennio 2015-2016 e protrattisi fino al 2020, dopo il raggiungimento della maggiore età da parte del giovane, che all’epoca aveva 16 anni. L’inchiesta ha inoltre documentato che, anche dopo il trasferimento in una parrocchia della provincia di Cosenza, il sacerdote avrebbe continuato a svolgere attività a contatto con minori.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA