Sacerdote picchiato da un branco in un oratorio nel Pavese

agenzia

Ad aggredirlo un gruppo di minorenni

PAVIA, 07 SET – Don Daniele Lottari, 40 anni, vicario parrocchiale a Stradella, in Oltrepò Pavese, è stato aggredito e picchiato da un branco di ragazzini. Il fatto è avvenuto venerdì sera nell’oratorio, dove erano in corso le “olimpiadi”: una serie di giochi per festeggiare la fine del centro estivo. Un gruppo di minorenni è entrato in oratorio. I giovani, per ragioni ancora da chiarire, se la sono presa con don Daniele: l’hanno colpito con un pugno, gli hanno sputato contro e hanno addirittura minacciato di bruciare la struttura della parrocchia. La scena si è svolta davanti a diversi bambini, ai loro genitori e agli animatori. Sul posto sono arrivati i carabinieri, chiamati da qualcuno dei presenti. I militari hanno identificato gli aggressori e avviato accertamenti per ricostruire quanto è successo. Don Daniele però ha subito cercato di minimizzare l’accaduto: “Non si è trattato di un problema di sicurezza. come temono alcuni. Sono giovani fragili – ha detto il sacerdote -: dobbiamo accoglierli e aiutarli”.

