Sala, a Licia Pinelli Ambrogino d’oro alla Memoria

agenzia

'Un segno di rispetto per il suo impegno civile'

MILANO, 12 DIC – Licia Pinelli la moglie del ferroviere anarchico Giuseppe che è considerato la 18esima vittima della strage di piazza Fontana, riceverà l’Ambrogino d’oro alla Memoria. La donna è scomparsa da poco e ha dedicato alla lotta per la verità e giustizia tutta la sua vita. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dal palco della manifestazione per il 55esimo anniversario della strage. “Ho deciso, perché mi sono avvalso delle prerogative della mia carica, di assegnare a Licia la più alta onorificenza cittadina cioè l’Ambrogino d’oro alla memoria – ha spiegato Sala tra gli applausi della piazza – e ho condiviso questa scelta con Anpi e con le figlie Claudia e Silvia”. “Si tratta di un atto di rispetto per il suo impegno civile, ma anche di un ringraziamento a lei e alla famiglia – ha concluso -, per la fermezza con cui ha trasformato il dolore della morte di Pino in una battaglia di dignità e di pace, per la verità e la giustizia”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA