Sala, a Milano età media è 46 anni, prosegue calo nascite

Il sindaco, nel 2024 nati "solo" 8795 bambini

MILANO, 07 FEB – I residenti nella città di Milano al 31 dicembre 2024 erano 1.407.044, il 51,3% donne e il 48,7% uomini. Con il peso della componente femminile che cresce al crescere dell’età. Sono i numeri riportati dal sindaco della città Giuseppe Sala sulle sue storie Instagram, relative agli ultimi dati sulla popolazione milanese. In città ci sono ben 487 ultra centenari. Anche Milano vede la popolazione invecchiare sempre di più con un’età media dei milanesi che è di 46 anni. Il quartiere più ‘giovane’ è quello di Dergano. “Prosegue purtroppo, in linea con la tendenza nazionale, il calo delle nascite”, sottolinea Sala che spiega come nel 2024 sono nati “solo” 8.795 bebè. Infine un ultimo dato, a Milano il 21,3% non ha la cittadinanza italiana.

