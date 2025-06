Sala, a Milano nei primi 5 mesi del 2025 meno 10% di reati

agenzia

Ma è chiaro che la percezione dei cittadini ha una memoria lunga

MILANO, 12 GIU – In termini di riduzione dei reati “i numeri che oggi abbiamo avuto sono su tutto il 2024 un meno 4%, ma come ha confermato il prefetto per quanto riguarda i primi cinque mesi del 2025, rispetto agli stessi mesi del 2024, abbiamo un meno 10%”. A dirlo è stato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che ha visto la partecipazione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Noi abbiamo questi numeri, è chiaro che la percezione dei cittadini ha una memoria molto lunga, quindi io non mi illudo che si possa in tempi brevi far cambiare percezione – ha aggiunto Sala – Non credo che ci si debba neanche provare a lavorare sulla percezione, bisogna lavorare sui fatti”. “I fatti quali sono? – ha argomentato ancora il sindaco – Prima di tutto un rinforzo serio delle forze dell’ordine. Dal nostro lato, cioè quello del Comune, abbiamo raggiunto i 3200 agenti e l’età media sta scendendo di molto, è abbastanza vicina ai 40 anni, quindi più agenti, che vuol dire più pattuglie serali e notturne”. “Questo – ha proseguito – ha portato a più arresti in generale e anche la Polizia locale fa più o meno 8-9 fermi al giorno. Con tutto ciò si assiste a una riduzione dei reati”. Per Sala, quindi, “i numeri depongono tutti a favore del lavoro delle forze dell’ordine, ma posso capire che la percezione dei cittadini è una percezione resistente e lo comprendo. Noi non possiamo che continuare però su questa via”.

