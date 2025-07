Sala cerca un consulente per l’Urbanistica dopo le inchieste

agenzia

Il Comune sta vagliando la figura di Federico D'Andrea, ex GdF

MILANO, 24 LUG – Continua in Comune a Milano la ricerca dell’assessore alla Rigenerazione urbana che prenderà il posto del dimissionario Giancarlo Tancredi, per cui la Procura ha chiesto l’arresto nelle inchieste sull’urbanistica. Un’impresa non facile perché le figure, di tipo tecnico, consultate fino ad ora dal sindaco Giuseppe Sala non hanno accettato, spesso perché hanno incarichi pregressi che potrebbero essere in conflitto con il nuovo ruolo. Insieme al Pd il sindaco ha pensato di affiancare al neo assessore una figura di alto profilo, un consulente all’Urbanistica, come anticipato sulla pagine locali di Repubblica. In queste ore il Comune sta vagliando la figura di Federico D’Andrea, per trent’anni colonnello dello Guardia di Finanza e da poche ore nominato nuovo presidente di Principia, ex Arexpo, la società di rigenerazione urbana proprietaria dell’area dove è stato realizzato Expo 2015. Se le due cariche, quella di presidente di Principia e di consulente per l’urbanistica, dovessero essere compatibili la sua nomina potrebbe avvenire in tempi brevi, facendo slittare a settembre, o comunque dopo la pausa estiva, la nomina del nuovo assessore. Non è la prima volta che il sindaco Beppe Sala chiama in Comune una figura di garanzia da affiancare a un assessorato. Nel 2023 aveva nominato l’ex capo della Polizia Franco Gabrielli consulente sulla sicurezza. La possibilità che arrivi un consulente sull’urbanistica non convince Fratelli d’Italia secondo cui in questo modo l’amministrazione “si auto commissaria”, come è già successo sul fronte della sicurezza con Franco Gabrielli. I Verdi, Tommaso Gorini e Francesca Cucchiara, sono invece favorevoli all’idea di avere un consulente sui temi dell’urbanistica, però poi è la politica “che deve decidere” e quindi l’assessore competente. I consiglieri di Europa Verde fanno il tifo per il ritorno di Gabriele Rabaiotti che è già stato assessore al Welfare e alla Casa, poi consigliere comunale, ruolo che ha lasciato alcuni mesi fa per andare a lavorare in MM, la società che tra le altre cose gestisce le case popolari del Comune.

