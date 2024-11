Sala, chi polemizza su Salva Milano ricordi che ci sono elezioni

agenzia

Il sindaco, governare significa prendere decisioni

MILANO, 22 NOV – Dopo l’approvazione da parte della Camera della norma Salva-Milano ci sono polemiche da parte della sinistra e dei comitati ambientalisti che l’hanno definita un “condono edilizio”. “A chi fa politica dico solo, attenzione tra due anni a Milano siamo sotto elezioni e bisogna capire se si ha la volontà di governare – ha replicato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell’inaugurazione del mercato solidale in piazza Duomo per i 40 anni di Exodus -. E governare vuol dire prendere decisioni e non dire sempre di no, vuol dire avere il coraggio di portare avanti delle linee. Non è obbligatorio farlo, si può stare anche all’opposizione ma se si vuole governare bisogna avere il coraggio di fare delle cose per cambiare la città”. “Invito tutti, a sinistra soprattutto, a riflettere, non è obbligatoria la partecipazione alla futura corsa per esprimere per un quarto mandato di fila il sindaco – ha aggiunto -. Ma esserci significa farlo convintamente”. Ai comitati civici il sindaco ha spiegato che “non stiamo parlando di corruzione e che quello che abbiamo fatto è stato per il bene di Milano. Fra due anni si vota un’altra volta decidano anche loro da che parte stare – ha concluso Sala – Noi non abbiamo mai perso un appello sia chiaro”. “Non mi sono mai permesso in questi mesi di giudicare il lavoro della magistratura, posso dire che la vedo in maniera diversa. Non ho mai usato un tono sprezzante – ha concluso Sala che ora con l’approvazione del Salva Milano si augura che un po’ di pratiche e di cantieri si possano sbloccare -, ma mica posso cambiare idea, stiamo parlando di otto anni e mezzo più cinque della giunta Pisapia, quindi noi stiamo facendo così da un lungo periodo”.

