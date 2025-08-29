Sala chiamata camalli Genova ‘occupata’ dagli aiuti per Gaza

agenzia

Music for peace ha chiesto spazi per stoccare cibo in partenza

GENOVA, 29 AGO – La sala chiamata dei camalli della Compagnia Unica a Genova è stata trasformata in magazzino per ospitare gli aiuti per Gaza raccolti da Music for Peace che saranno imbarcati sulla parte della flotta in partenza domenica dal capoluogo ligure. “Music for Peace ci ha chiesto spazio perché non ne aveva più e da ieri i soci della Culmv e alcuni delegati stanno lavorando come volontari per contribuire all’invio di aiuti alimentari alla popolazione di Gaza – ha detto Luca Franza, coordinatore dei delegati Filt-Cgil della Culmv -. Per noi è naturale dare una mano perché la causa è anche la nostra”. Decine e decine di scatoloni di generi alimentari occupano metà della sala chiamata e le squadre di portuali volontari stanno contribuendo alla spedizione anche con mezzi e organizzazione.

