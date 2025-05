Sala, dalla Consulta un buon passo che semplifica

agenzia

Il sindaco, prima le mamme avevano l'adozione, via impervia

MILANO, 23 MAG – Quello della Consulta sulle coppie arcobaleno “mi pare un buon passo. Questa cosa semplifica molto, quindi dal mio punto di vista io sono d’accordo”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato la sentenza della Consulta secondo cui entrambe le mamme possono riconoscere il figlio già dalla nascita. “Anche perché essendo un’esigenza, prima cosa facevano le mamme? Provavano la via dell’adozione, che è una via impervia”, ha evidenziato. Inoltre “non è che le coppie rinunciano a farlo, soprattutto la procreazione, la fanno ugualmente – ha proseguito -. E quindi poi diventa solo più complesso gestire il bambino o la bambina, mi pare positivo”. Proprio ieri il Comune di Milano ha riconfermato il patrocinio al Pride 2025, un patrocinio che dalla Regione non è arrivato negli ultimi anni. “Il nostro concederlo è qualcosa che deve essere visto in maniera scontata, dall’altro lato non so, perché non vedrei veramente motivi per non concederlo, stiamo parlando di diritti – ha commentato -. Non necessariamente devono essere condivisi i comportamenti, gli atteggiamenti, ma è una manifestazione pacifica, in cui i toni sono molto civili, non c’è niente che può essere commentato in maniera negativa, non vedo perché non si possa dare il patrocinio”. “Io l’anno scorso non sono riuscito ad esserci, ma ci sono sempre stato e ci sarò”, ha concluso.

