Sala, intollerabili le minacce alla presidente del Consiglio

agenzia

Il sindaco di Milano, 'cerchiamo di recuperare la ragione'

MILANO, 13 APR – “Ieri Milano ha assistito ad un’altra manifestazione pro Pal. E’ evidente ormai a tutti che la sofferenza del popolo di Gaza è indicibile, ma le minacce al nostro Presidente del Consiglio, ‘Spara a Giorgia’, sono intollerabili. Davvero intollerabili”. Lo ha scritto sulle sue pagine social il sindaco di Milano Giuseppe Sala commentando quanto successo ieri in città durante il corteo pro Pal. “Cerchiamo di recuperare la ragione, nel mondo ci sono attualmente 56 guerre, noi europei vediamo solo quelle più vicine ma è un dilagare di conflitti bellici in ogni angolo della Terra – prosegue -. La politica si divide, purtroppo, su tutto, perché il dividersi e prendere posizioni radicali apparentemente genera consenso. E comunque conta più sulle parole che su una strategia di lungo periodo, che è l’unica cosa che servirebbe”. Per cui conclude Sala “prosperano i Trump con le loro folli e vuote dichiarazioni da campagna elettorale: ‘quando sarò Presidente farò cessare la guerra in Ucraina in 24 ore’. E come no…”.

