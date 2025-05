Sala, Milano non si può riconoscere in cartello anti sionista

agenzia

Il sindaco, non va bene nessun tipo di discriminazione

MILANO, 23 MAG – “È sbagliato, non è qualcosa in cui la città si può riconoscere”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha commentato il cartello comparso fuori da un negozio della città e rimosso ieri, con la scritta ‘Gli israeliani sionisti non sono benvenuti qui’. “E’ chiaro che è qualcosa che non va bene, non è che si può giudicarlo in maniera diversa – ha aggiunto a margine della presentazione del libro ‘Linea segreta. I retroscena tra Stato e Vaticano’ di Antonio Preziosi -. Non va bene, come non andrebbe bene nessun altro tipo di discriminazione”.

