Sala, spero di poter dare al Leoncavallo un luogo dignitoso

agenzia

'Stiamo cercando un nuovo spazio per il centro sociale'

MILANO, 11 DIC – Il Comune di Milano è al lavoro per trovare un altro luogo della città che possa ospitare il centro sociale Leoncavallo, su cui l’ipotesi sfratto si fa sempre più concreta. “Sì, stiamo cercando un nuovo spazio – ha confermato il sindaco Giuseppe Sala a margine della presentazione del libro Photoansa 2024 al Belvedere di Palazzo Lombardia -. Io credo che, anche se le mie parole possono non piacere a tutti, il Leoncavallo sia un valore nella nostra società, un valore storico nella nostra città, e deve continuare ad esserlo. É un luogo pacifico di impegno, che il Comune dia una mano é necessario”. “È chiaro che questo impegno del Comune non parte da oggi, parte da tempo addietro, ma non ci siamo ancora riusciti – ha concluso -. Comunque ci stiamo impegnando attraverso l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi. Spero di poter proporre a chi oggi vive il Leoncavallo un’altra location dignitosa e che possa funzionare per gli scopi per cui il centro sociale continua a vivere”.

