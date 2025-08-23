Sale in quota per rintracciare gregge, cade e muore nel Comasco

agenzia

Trovato dieci ore dopo dai vigili del fuoco

COMO, 23 AGO – Samuele Guggia, un pastore di 39 anni di Gravedona ed Uniti in provincia di Como è stato ritrovato morto questa mattina dopo 10 ore di ricerche in una zona impervia tra i monti dell’Alto lago di Como, in località Dosso del Liro. L’uomo – localizzato da un elicottero dei Vigili del fuoco – è deceduto probabilmente per i traumi riportati in una caduta da un’altezza rilevante, in una zona particolarmente impervia. L’allarme era scattato ieri sera attorno a mezzanotte, quando la moglie ne aveva segnalato la scomparsa; il marito era uscito di casa di prima mattina riferendo che sarebbe salito in quota, in località Monte Duria, per rintracciare un gregge di capre, ma non aveva più fatto rientro. Oltre ai Vigili del fuoco, con elicottero di Malpensa e droni, le ricerche hanno coinvolto un ulteriore elicottero della Guardia di finanza e personale del Soccorso alpino.

