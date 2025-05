Salis proclamata sindaca di Genova, da oggi al lavoro

agenzia

'Entrare oggi in Comune è stata una emozione profonda'

GENOVA, 30 MAG – Primo giorno di lavoro per la nuova sindaca di Genova Silvia Salis. Questa mattina, dopo la proclamazione da parte dell’Ufficio elettorale centrale avvenuta ieri sera, alle 10 la sindaca ha fatto il suo ingresso ufficiale a Palazzo Tursi, dando così inizio al suo primo giorno di lavoro istituzionale. Ad accoglierla, una rappresentanza dei dipendenti comunali, presenti per salutare l’inizio del nuovo mandato. “Entrare oggi in Comune come sindaca è stata per me un’emozione profonda e una grande responsabilità – ha detto Silvia Salis – voglio ringraziare di cuore tutti i dipendenti comunali per la calorosa accoglienza e per la disponibilità. Questo Palazzo rappresenta il cuore della nostra città e sarà un luogo aperto, inclusivo e attento ai bisogni di tutte e tutti. Voglio essere una sindaca presente e in ascolto. Da oggi inizia un lavoro quotidiano per dare risposte, costruire futuro e fare della nostra comunità un esempio di partecipazione, sostenibilità, sviluppo e giustizia sociale”. La giornata prosegue con i primi incontri operativi e una visita agli uffici comunali. La sindaca ha ribadito la volontà di instaurare un rapporto diretto con i cittadini, improntato a dialogo, rispetto e condivisione delle sfide che attendono la città nei prossimi anni.

