agenzia

Potrà festeggiare in Italia i suoi 40 anni

MILANO, 14 GIU – Ilaria Salis ora può tornare in Italia e, presumibilmente, rientrerà entro lunedì 17 giugno giorno del suo 40esimo compleanno. La sua famiglia aveva già comprato i biglietti per raggiungerla per festeggiare lunedì il suo 40/o compleanno a Budapest ma ora Salis potrà festeggiarlo in Italia.

