Salto in alto, flessioni e corsa come prova in concorso vigili

agenzia

In Molise, i candidati dovranno dimostrare l'efficienza fisica

GUGLIONESI, 23 AGO – Per diventare agente della Polizia locale di Guglionesi (Campobasso), oltre ai tradizionali requisiti richiesti, è necessario cimentarsi in altre prove. Il bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro agenti, di cui due a tempo pieno e due a tempo parziale, prevede infatti anche una prova di efficienza fisica. Tutto ciò, al fine di verificare “il possesso da parte dei candidati dell’idoneità fisica necessaria allo svolgimento dei compiti di istituto” il cui esito non determina l’attribuzione di un punteggio, ma dà luogo esclusivamente ad un giudizio di idoneità/inidoneità e non concorre alla formazione del punteggio complessivo nella graduatoria finale di merito. “Lo svolgimento degli esercizi è obbligatorio” – si legge nel bando – e “il mancato superamento, anche di una sola delle prove fisiche previste, comporterà la inidoneità del candidato e la sua esclusione dal prosieguo della procedura selettiva”. Le prove consistono, per i candidati di genere maschile: corsa di 1.000 metri piani da compiersi nel tempo massimo di 4 minuti e 30 secondi. La prova consiste nella corsa libera a partenza distanziata. Non è ammesso l’uso di scarpe chiodate. A seguire, salto in alto con rincorsa di altezza di un metro da superarsi in un massimo di tre tentativi. La prova consiste nel superamento di un’asticella saltando con un solo piede. Non è ammesso l’uso di scarpe chiodate. Dieci flessioni a terra sulle braccia al suolo continuative entro 2 minuti. Leggermente meno impegnative quelle per le candidate di genere femminile. Dovranno infatti cimentarsi in una corsa di 1.000 metri piani da compiersi nel tempo massimo di 5 minuti, poi il salto in alto di una altezza di 85 centimetri da superarsi in un massimo di tre tentativi oltre a sette flessioni a terra sulle braccia al suolo continuative entro 2 minuti.

