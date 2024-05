Saluto romano per commemorare i gerarchi fascisti a Dongo

agenzia

Circa 70 nostalgici presenti, Anpi contesta ma nessun incidente

COMO, 28 APR – Sotto una pioggia battente, e con in sottofondo il coro dei contestatori, anche quest’anno a Dongo (Como) si è tenuta la breve commemorazione dei sedici gerarchi fascisti fucilati sul lungolago il 28 aprile del 1945. Una settantina i nostalgici neofascisti che, in giubbotto nero, hanno depositato davanti alla ringhiera del lungolago una rosa per ogni gerarca ucciso: al termine, hanno fatto il saluto romano. A poche decine di metri, nella piazza del municipio, circa duecento persone tra esponenti di Anpi, Pd, Movimento5stelle e altre associazioni, hanno come sempre contestato la manifestazione con bandiere, canti, cori e fischietti. Il tutto si è svolto senza incidenti. Massiccia la presenza di forze dell’ordine che hanno bloccato il traffico sulla statale, durante i pochi minuti della commemorazione, e vigilato anche su chi passava nelle vie del paese.

