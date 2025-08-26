Como
Salva figli dal lago, proseguono le ricerche del padre disperso
Era in barca e si è tuffato, la moglie ha dato l'allarme
Sono proseguite anche durante la notte scorsa le ricerche del turista tedesco di 55 anni disperso da ieri pomeriggio nelle acque del versante lecchese del lago di Como dopo essersi tuffato per salvare i due figli piccoli nelle acque davanti al paese di Dorio. L’uomo si era tuffato dalla barca noleggiata con la famiglia. A dare l’allarme era stata la moglie. L’escursione sull’imbarcazione era partita da Dongo (Como). Sul posto ci sono mezzi della Guardia Costiera, dei vigili del fuoco oltre all’idroambulanza e agli elicotteri.
