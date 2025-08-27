Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

agenzia

Salva i figli dal lago e non riemerge, terzo giorno di ricerche

Il meteo in peggioramento potrebbe costringere a uno stop

Di Redazione |

LECCO, 27 AGO – Sono ancora senza esito le ricerche, giunte al terzo giorno, del turista tedesco di origini italiane, Sergio Corsano, di 55 anni, scomparso lunedì pomeriggio nelle acque del lago di Como, sul versante della provincia di Lecco, dopo essersi tuffato in acqua per salvare i due figli in difficoltà a causa delle correnti. L’uomo con la famiglia aveva affittato un’imbarcazione nella zona di Dongo spingendosi poi fino al largo di Dorio, dove si è buttato in acqua senza più riemergere. E’ stata la moglie a lanciare l’allarme e da quel momento le ricerche – anche con decine di volontari – sono state estese a tutto il settore nord del lago con imbarcazioni, sommozzatori ed elicotteri. Le battute saranno interrotte solo se la situazione meteo, come indicano le previsioni in particolare per domani, peggiorerà.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community
Di più su questi argomenti: