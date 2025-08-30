Salva i figli e scompare nel lago, ritrovato corpo dopo 5 giorni

agenzia

Per le ricerche usato un Rov, una sorta di 'drone sottomarino'

LECCO, 30 AGO – E’ stato ritrovato e recuperato poco fa il cadavere di Sergio Corsano, il turista tedesco di 55 anni, di origini italiane, disperso da lunedì, quando si era tuffato nel Lago di Como, riuscendo a salvare i suoi due figli ritrovatisi in difficoltà. L’uomo poi era scomparso tra i flutti, nello specchio di lago tra gli abitati di Dorio (Lecco) e Domaso (Como). Oggi, dopo cinque giorni di ricerche, il corpo è stato individuato e recuperato. Per le ricerche erano stati mobilitati i Vigili del fuoco, entrati in azione anche con un Rov (un tipo di “drone sottomarino” guidato dalla superficie tramite un cavo per effettuare ricerche e recuperi in acqua), e la Guardia costiera oltre a numerosi volontari.

